Composition de la sélection nationale de football avant le début du match de la 3e et dernière journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2023), prévu ce mardi à partir de 21h000 (heure algérienne) au stade de la Paix de Bouaké en Côte d'Ivoire:

Mandrea (G), Atal, Mandi (C), Toughai, Ait Nouri, Boudaoui, Zerrouki, Aouar, Ounas, Amoura, Bounedjah.

Sélectionneur: Djamel Belmadi.