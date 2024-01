Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, mercredi, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés inhérents à plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil des ministres.

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés sur les statuts et régimes indemnitaires dans le secteur de l'enseignement supérieur, le suivi de l'état d'avancement du projet de trituration de graines oléagineuses (Kotama) à Jijel, et le déroulement de la campagne Labours-semailles pour la saison 2023-2024.

Après l'ouverture de la réunion par le président de la République et la présentation de l'ordre du jour et de l'activité gouvernementale pour les deux dernières semaines, et suite aux interventions de Messieurs les ministres, le président de la République a donné les instructions et directives suivantes:

Premièrement:

- Le Conseil des ministres a approuvé l'exposé du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur les statuts et régimes indemnitaires des fonctionnaires appartenant aux corps particuliers de ce secteur.

Deuxièmement:

Concernant l'exposé présenté par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique sur le taux d'avancement du projet de trituration de graines oléagineuses (Kotama) à Jijel:

- Le président de la République a affirmé que ce projet pour lequel l'Etat a consenti de grands efforts, entrera en phase de production effective en juin prochain, ce qui constituera une plus-value importante pour les capacités de production nationale et l'approvisionnement du marché en huile.

- Le Président a donné des instructions à l'effet de coordonner entre tous les secteurs gouvernementaux et élaborer une vision cohérente pour l'exploitation des résidus des graines oléagineuses dans la production de fourrage, en accordant la priorité à l'Office national des aliments de bétail (ONAB) et aux coopératives privées dans la wilaya de Jijel.

- Mise en place de fermes pilotes pour la culture des graines oléagineuses, afin de contrôler l'ensemble de la chaîne de production, de la ferme au consommateur, dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire.

Concernant le volet agricole dudit projet, le Président de la République a ordonné au ministre en charge du secteur de:

- Elaborer une nouvelle vision sur les fermes pilotes qui soit en droite ligne de l'orientation du pays vers la modernisation, visant à créer une intégration et une complémentarité entre l'Agriculture, l'Industrie et l'ensemble des secteurs du Gouvernement.

- Toutes ces procédures vont dans le sens de la garantie de la sécurité alimentaire en s'appuyant sur les capacités nationales, en vue de réduire l'importation et limiter le recours abusif aux devises.

Troisièmement:

Concernant l'exposé du ministre de l'Agriculture sur le suivi du déroulement de la campagne Labours-semailles pour la saison 2023-2024:

- Le président de la République a mis l'accent sur l'impératif d'accompagner les professionnels du secteur agricole, à travers l'introduction de techniques de pointe et le changement des mentalités, à même de générer de la richesse dans ce domaine stratégique sur lequel mise l'Etat dans le cadre du développement de l'économie nationale.

- Nécessité de revoir à la hausse le rendement de la production des céréales par hectare, d'encourager les agriculteurs à travers la valorisation des avantages octroyés par l'Etat et de généraliser l'usage des moyens scientifiques.

- Encourager l'investissement agricole dans le Sud, où toutes les conditions et potentialités nécessaires sont réunies, tout en accélérant la régularisation des cas en suspens depuis des années, au titre du dossier de mise en valeur des terres, en délivrant aux bénéficiaires des actes de propriété, conformément à la législation sur la mise en valeur des terres.

Orientations générales:

- Le Président a salué les efforts consentis par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, dans le cadre de la conjugaison de leurs efforts en termes de haute coordination entre les deux secteurs et pour la dynamique économique créée.

Enfin, le Conseil des ministres a approuvé un marché de gré à gré pour l'expansion du port d'Annaba et la réalisation d'une voie ferrée au quai minéralier, eu égard au caractère urgent du projet.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations dans des postes supérieurs de l'Etat".