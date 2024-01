Des compagnies maritimes internationales se soumettent à la décision d’Alger

La société CMA-CGM spécialisée dans le transport maritime des marchandises a annoncé sur son site Internet que les marchandises importées destinées au port de Ghazaouet à Oran et de Mostaganem seront domiciliées et rechargées dans les ports d'Algésiras et de Valence au lieu des ports marocains.

La compagnie maritime internationale Maersk a pris la même décision en réponse à la décision algérienne souveraine prise par l’association interprofessionnelle des banques et des Etablissements financiers ABEF, qui a instruit les responsables des ports algériens d’arrêter l’importation de toutes marchandises transitant par les ports marocains et de s’assurer que les opérateurs économiques n’effectuent pas les opérations de chargement et de transit via les ports marocains.

La compagnie Maersk a aussi décidé d’apporter des changements dans ses voies maritimes vers les ports espagnols de Barcelone, d’Algésiras et de Valence pour exporter des marchandises vers les ports d’Alger, de Skikda et de Bejaia.

Cette décision confirment le retour à la normal des relations bilatérales entre l’Algérie et l’Espagne qui ont su garder leur relations commerciales, notamment, en ce qui concerne l’exportation du gaz vers l’Espagne.