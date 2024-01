Handball : L’Algérie s’incline devant l’Egypte

La sélection égyptienne de handball a décroché son neuvième Championnat d'Afrique de la discipline, en s'imposant devant son homologue algérienne sur le score de 29 à 21 (mi-temps : 17-10), en finale de la 26e édition disputée samedi à la salle principale du Complexe olympique du Caire.

A la faveur de ce troisième sacre consécutif, les Egyptiens valident leurs tickets pour les Jeux olympiques de Paris 2024, alors que l'Algérie et la Tunisie, vainqueur plus tôt devant le Cap Vert (35-28), disputeront un tournoi qualificatif (TQO) en mars prochain.

Avant d'accéder à la finale, le Sept algérien avait réalisé un sans faute en remportant ses trois matchs de poule, respectivement, contre le Gabon (31-27), la Libye (34-19) et le Maroc (30-23), avant de valider son ticket pour les demi-finales en dominant la RD Congo (36-23).

Dans le dernier carré, les coéquipiers de Messaoud Berkous, recordman de participation au CAN avec neuf phases finales, ont dominé le Cap Vert, finaliste de la dernière édition, en s'imposant sur le score de 32 à 26.

Cette 26e édition du CAN a également enregistré la qualification des cinq premiers au classement au Championnat du monde 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège. Il s'agit de l'Egypte, l'Algérie, la Tunisie, le Cap Vert et la Guinée.