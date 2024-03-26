البويرة: إحباط محاولة سرقة كوابل كهربائية

تمكنت وحدات الدرك الوطني بالبويرة من إحباط محاولة سرقة للكوابل الكهربائية ذات التوتر العالي، مع توقيف المتورطين في ذلك.

وأفادت، قونان كاميليا المكلفة بالإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة أنه و "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الممتلكات العمومية عبر إقليم الاختصاص، وردت معلومات مفادها إقدام مجموعة إجرامية على تنفيذ سرقة كوابل خط نقل الطاقة الكهربائية وذلك بالجهة الغربية الحدودية مع ولاية بومرداس وبالضبط بإقليم بلدية بودربالة.

وأضافت المكلفة، أنه تم وضع خطة ميدانية لإحباط هذا العمل الإجرامي في ظرف قياسي"، حيث "تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالأخضرية من خلال ذات العملية، توقيف ثلاثة أشخاص من هذه العصابة مع حجز سيارة نفعية تم إحضارها للغرض المذكور وحجز 150 مترا من الكوابل، بالإضافة إلى المعدات المستعملة في تنفيذ السرقة"

وقد "جنبت هذه العملية النوعية الخزينة العمومية خسائر مادية كبيرة"، وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى أن المتورطين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.