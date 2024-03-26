معسكر: العثور على جثة طفل جرفته السيول

تمكن أعوان الحماية المدنية من العثور ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على جثة طفل, جرفته سيول الوادي بين بلديتي ماقضة وغريس (معسكر), وذلك جراء التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مساء أمس الجهة الجنوبية للولاية, وفقا لما ورد في بيان للمديرية المحلية للحماية المدنية.

واستنادا إلى نفس المصدر فإن جثة الطفل الذي يبلغ من العمر ست سنوات تم العثور عليه بعد سبع ساعات من البحث.

وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لغريس, وفق ذات البيان.

وتم تجنيد لعملية البحث عن الطفل المفقود فرقتي الغطس والبحث في الأماكن الوعرة وأعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة غريس وسيارتي إسعاف.