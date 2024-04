Rahali nouveau DG de la BEA

Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a procédé à l'installation de Lahouari Rahali en tant que nouveau directeur général de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) en remplacement de Lazhar Latreche, a indiqué mercredi le ministère dans un communiqué.

Lors la cérémonie d'installation, tenue mardi au siège du ministère, Faid a exprimé ses vœux de succès à Rahali dans ses nouvelles fonctions, et a insisté sur "la nécessité de poursuivre les efforts de développement et de modernisation de cette institution et de renforcer son rôle dans le financement de l'économie nationale".

Le ministre a appelé également à "accélérer les divers chantiers de modernisation de la BEA afin de répondre aux besoins changeants de sa clientèle", tout en soulignant "l'importance de l'innovation et de l'adaptation aux nouvelles technologies pour maintenir la BEA à la pointe de l'industrie bancaire".

Rahali avait occupé divers postes de responsabilité dans le secteur bancaire, dont celui de président du Conseil d'administration de la BEA, selon le communiqué.