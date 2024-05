Manouvre internationale de protection civile à Bouira

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a supervisé ce dimanche une manœuvre internationale lancée par la Protection Civile, simulant un tremblement de terre frappant la région, dans la zone industrielle d’Oued El Bardi, à 18 km au sud-est du siège de la wilaya de Bouira, en présence d'éléments de la Protection Civile de la Tunisie.

Accompagné du Directeur Général de la Protection Civile, Boualem Boughlef, et du Directeur Général de la Sûreté Nationale, Ali Badaoui, le ministre s'est rendu sur place à bord d'un hélicoptère de la Protection Civile, survolant la zone industrielle d’Oued El Bardi où il a visité le site du campement, le centre de commandement, la base de vie et les opérations spéciales des équipes de soutien et de première intervention des 42 wilayas, ainsi que les les équipes des détachements de recherche et de sauvetage en milieu urbain (Husar) et la brigade de la Protection Civile tunisienne.

Le ministre a reçu des explications sur la manœuvre internationale appelé "SISMEX", notamment sur l'équipement humain et matériel utilisé dans l'opération, ainsi que sur les objectifs visés par cet exercice.

Il a, ensuite, suivi quelques démonstrations sur les interventions des éléments de la Protection Civile à plusieurs endroits, notamment dans la zone de Oued El Bardi et la zone de Sour El-Ghozlane.

Dans son discours, le ministre a souligné que l'expérience acquise par les éléments de la Protection Civile dans les interventions en fait l'une des institutions les plus appréciées, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il a ajouté que de telles opérations, notamment la participation internationale, mettent les éléments locaux de la défense civile sur un pied d'égalité en termes de préparation pour toute urgence.

Il convient de noter que le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Locales a été accompagné par les locales de Bouira.