أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس، عن ارتفاع طفيف لحصة الجزائر من التونة.

على أهبة افتتاح حملة صيد التونة لهذا الموسم، في شهر ماي القادم، أشار الوزير في تصريحات صحفية، إلى أنّ حصة الجزائر ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً ولكنه هام ويقدّر بزيادة 20 طناً، مقارنة بحملة السنة الماضية أين قُدّرت حصة الجزائر بـ 2026 طناً.

وقال بداني إنّ الاستعدادات تجري "على قدم و ساق" لإنجاح حملة هذه السنة التي ستشهد أيضا ارتفاع عدد السفن المتخصصة في صيد التونة من 32 وحدة السنة الماضية إلى 34 سفينة هذه السنة، مبرزاً أن الانطلاقة ستكون من ميناء الصيد البحري بقوراية ولاية تيبازة.