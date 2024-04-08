تيبازة: توقيف عصابة تجهيزات المنشآت الطاقوية

شلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال في تيبازة نشاط عصابة متخصصة في سرقة التجهيزات الخاصة بالمنشآت الطاقوية للمؤسسات العمومية، وأوقفت 4 أشخاص حجزت لديهم 1 قنطار ونصف القنطار من الكوابل الكهربائية عوازل زجاجية ومعدات لقطع الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي.

تعود وقائع القضية ، بحسب ما كشفت عنه مصالح الدرك الوطني بتيبازة اليوم إلى تلقي شكاوى من طرف ممثلي شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز)، مفادها تعرض بعض منشآتها الطاقوية للسرقة، وعلى الفور تم مباشرة التحريات التي أفضت إلى توقيف 04 أشخاص كانوا بصدد ارتكاب عملية سرقة أخرى بإحدى منشآت شركة سونلغاز بمحاذاة الطريق السريع الرابط بين حي الحمدانية وحي باكورة ببلدية شرشال.

وأسفرت العملية عن حجز 1.5 قنطار من الكوابل الكهربائية، 61 عازل زجاجي، 03 عوازل مضادة للصواعق، لفافتين كبيرتين من القواطع الخاصة بالضغط العالي، قاطع أسلاك، كماشتين فولاذيتين، زوج من قفازات العمل، حبل للتسلق، قناع أسود من القماش، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ: 52500 دج.

وتم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين الأربعة يتضمن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة المرتكبة إضرارا بالدولة أو الأشخاص المعنوية العمومية أو التي تقدم خدمة عمومية مع توافر ظرف التعدد، الليل واستحضار مركبة، وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة شرشال للمحاكمة.