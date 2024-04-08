بني عباس: حجز نحو 80 كلغ من اللحوم الفاسدة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع اللجنة المختلطة لمديرية التجارة والفلاحة (بيطرة)، وعلي إثر مراقبة فجائية للمحلات التجارية بشتى أنواعها، من حجز كمية من اللحوم الفاسدة تمثلت في 33 كلغ من اللحوم الحمراء 44.4 كلغ من الدجاج بالإضافة إلى أربعة رؤوس أغنام.

وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أكد أنها غير صالحة للاستهلاك وفي الحين تم رفع مخالفات ضد المعني وتقديم أمام الجهات القضائية المختصة تتعلق بانعدام شروط النظافة الصحية، وعدم وجود الملفات الطبية كما تم إتلاف الكمية المحجوزة بالمركز التقني لردم النفايات في الولاية.