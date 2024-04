Un haut responsable de l’OTAN en visite à Alger

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane, a reçu mercredi à Alger le Président du Comité militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), l'Amiral Rob Bauer, en visite en Algérie du 17 au 19 avril 2024, indique un communiqué du ministère.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un périple qu'effectue le représentant ottonien dans des pays partenaires du Dialogue Méditerranéen de l'OTAN.

Les discussions ont permis de passer en revue les relations de partenariat entre l'Algérie et l'OTAN ainsi que les moyens de les renforcer davantage afin de répondre aux aspirations des deux parties, notamment dans le cadre de l'exécution du prochain programme de coopération bilatérale, intitulé "Programme de partenariat individualisé", à arrêter par les deux parties, précise le communiqué.

Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment les défis auxquels est confrontée la région méditerranéenne ainsi que les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne et sur la question palestinienne.

Sur ces derniers points, Magramane a rappelé les efforts menés par l'Algérie en vue du développement et de la stabilisation de la région du Sahel, ainsi que ceux entrepris, en particulier, au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU, en vue d'arrêter les actions génocidaires à Gaza, a conclu le communiqué.