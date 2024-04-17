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تأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

18 افريل 2024 ()
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أجل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر بشأن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى يوم غد الجمعة بعد أن كان مقررا مساء هذا الخميس،

وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة. وكانت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة قد قدمت رسميا أمس الأربعاء، نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة عقب الجهود الحثيثة التي بذلها الجهاز الدبلوماسي الجزائري وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أمر من خلالها بالعمل على حشد أكبر قدر ممكن من الدعم لتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

وقررت الجزائر الثلاثاء الماضي وضع مشروع قرار مجلس الأمن الذي يوصي بموجبه المجلس الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة باللون الأزرق، وهو الإجراء الأخير الذي يسبق التصويت على مشروع القرار من طرف أعضاء مجلس الأمن.

 

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