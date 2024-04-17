هذه مزايا بطاقة الشفاء الافتراضية

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على مراسم إطلاق خدمة رقمية جديدة هامة تتعلق ببطاقة الشفاء الافتراضية بالمركز العائلي ببن عكنون

وأوضح الوزير، في كلمة له، أن الخدمة الجديدة تتعلق ببطاقة الشفاء الافتراضية "e-chifa" التي ستمسح للزبون بإلغاء التنقل نحو مرافق الضمان الاجتماعي للطلب أو الحصول على بطاقة الشفاء ويمكن تنزيلها على الهاتف المحمول.

وذكر بن طالب بمزايا بطاقة الشفاء الافتراضية التي تتمثل في الاستغناء عن تحيين بطاقة الشفاء، إتاحة البطاقة عبر الهاتف الذكي يساعد على القضاء على مشاكل نسيان البطاقة أو فقدانها، الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير السليم للبطاقة، والرقمنة الشاملة للتبادلات فيما بين الفاعلين خلال مسار علاج المؤمن له اجتماعيا.

وأشار الوزير إلى أنه يتم الحصول على النسخة الرقمية من بطاقة الشفاء من خلال تطبيق الهاتف المحمول "الهناء"، وذلك بعد التحقق من المعطيات المقدمة وتوثيق الملف والمصادقة على الطلب من طرف مصالح الشفاء التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي.