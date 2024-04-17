التوقيع على صفقة انجاز هذا المشروع الاستراتيجي

تم، اليوم السبت، التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع انجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بين المحافظة السامية للرقمنة وتجمع هواوي "كونسورسيوم"، وفق ما أورد التلفزيون العمومي.

مراسم التوقيع على هذا المشروع الاستراتيجي تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومتابعته الشخصية للمشاريع الوطنية ذات الأولوية.

الانطلاق في إنجاز هذا المشروع تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2023، حيث سيساهم إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية في تأطير وتنظيم مسار الرقمنة والتحول الرقمي في البلاد.

كما سيمكن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي من الحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الدول الرقمية، وسيساهم في تعزيز السيادة الرقمية للبلاد والمضي تدريجيا نحو تحقيق الاستقلال التكنولوجي من خلال تعزيز المنتوج المحلي.