الأندية الجزائرية تساند اتحاد العاصمة

أعربت عدة أندية جزائرية، اليوم السبت، مساندتها لممثل الجزائر في كأس "الكاف"، اتحاد العاصمة، في وجه الاستفزازات والأساليب غير الرياضية التي لجأت إليها بعثة نادي نهضة بركان المغربي لدة حلولها أمس بمطار هواري بومدين الدولي قبيل مقابلة نصف نهائي المنافسة.

التفاصيل:

بيان نادي مولودية الجزائر:

يعلن نادي مولودية الجزائر وعميد الأندية الجزائرية عن مساندته المطلقة للنادي الجار اتحاد العاصمة المقبل على خوض غمار ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك على خلفية المحاولات البائسة للزج به في متاهات سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف النبيلة للرياضة، كما تشجب إدارة "العميد" الممارسات التي حاول نادي نهضة بركان اللجوء إليها فور وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، من خلال استعمال شعارات سياسية على قميص الفريق لخوض منافسة قارية رسمية، وهو ما يتنافى مع لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وكذا الإتحاد الدولي "الفيفا"، ومن هذا المنطلق يؤكد نادي مولودية الجزائر مساندته المطلقة لنادي اتحاد العاصمة ممثل الجزائر في هذا المحفل القاري وندعمه لتحقيق الفوز، كما يدعم "العميد" كل قرار يحمي مبادئ الرياضة السامية والنبيلة.

بيان نادي شبيبة القبائل:

يدين نادي شبيبة القبائل بشدة استعمال الأعمال السياسية في المجال الرياضي، بهدف استفزاز الجزائر ومؤسساتها الرياضية التي استقبلت ضيوفها الرياضيين بكل احترام. لا يمكن لشبيبة القبائل أن تظل صامتة أمام مثل هذا الاستفزاز الذي يمثل مناورة يائسة وغريبة عن المبادئ واللوائح الرياضية.

إن هذا العمل غير المقبول، الذي لا يشرف أصحابه ولا المحرضين عليه، يلحق ضررا بالغا بالأخلاق الرياضية التي يجب على الهيئات الدولية حمايتها. ومن خلال إدانتها الشديدة لهذا العمل الدنيء، تعرب شبيبة القبائل عن دعمها الكامل لسلطاتنا الرياضية في جميع الإجراءات التي تتخذها لتأكيد احترام القوانين التي تحكم وتحمي كرة القدم مع اعتبارها أيضًا أن هذه المناورة العبثية هي اعتداء على السيادة الوطنية.

علاوة على ذلك، تؤكد شبيبة القبائل دعمها الثابت لاتحاد العاصمة خلال المواجهة المقبلة، مما يسمح له بالدفاع عن لقبه. يظل شبيبة القبائل داعمًا تمامًا لأي نهج تتخذه سلطاتنا وإدارة اتحاد العاصمة. تحيا الجزائر.

بيان نادي مولودية وهران:

يعبر فريق مولودية وهران عن إستيائه الشديد من الأفعال التي قام بها فريق نهضة بركان عند قدومه إلى وطننا العزيز يوم أمس، والحملة الإعلامية المغرضة و المغالطات التي تبعت قدومه رغم حفاوة الاستقبال و التسهيلات التي وفرت لبعثة نادي بركان في مطار هواري بومدين الدولي ، حيث تم تزييف الحقيقة و تم الخروج عن النطاق الرياضي ، بعدما اكتشفنا أنها بعثة سياسية بحثة بعد ما تبعها من طمس لحقائق معترف بها على الصعيد الدولي و خلط السياسة بالرياضة وهو الأمر الذي لا يتماشى مع قوانين كرة القدم .

كما يؤكد فريق مولودية وهران مساندته لدولة الجزائرية و الفدرالية الجزائرية في إتخاد الحل الذي تراه مناسبا للرد على هذا الإبتزاز .

السيادة الوطنية خط احمر

بيان نادي شباب قسنطينة:

تعلم الشركة الرياضية للنادي الرياضي القسنطيني من خلال هذا البيان مساندتها ودعمها الكامل لنادي اتحاد الجزائر في مقابلته ضمن فعاليات الدور النصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضد نادي نهضة بركان المغربي، والذي لجأ هذا الأخير إلى أساليب غير رياضية قبل موعد المقابلة المقرر سهرة 21 من شهر أفريل 2024.

ومن خلال ما سبق، فان الشركة الرياضية للنادي الرياضي القسنطيني تستنكر وتندد استفزازات الفريق المنافس نادي نهضة بركان المغربي التي تتنافى مع القوانين واللوائح الدولية لكرة القدم وقوانين الكاف ذاتها التي تحظر استخدام الشعارات السياسية على قمصان اللاعبين.

وفي الأخير نجدد دعمنا ومؤازرتنا لممثل الكرة الجزائرية اتحاد الجزائر متمنين التوفيق لنادي اتحاد الجزائر في مهمة نيل بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية والاحتفاظ باللقب.

بيان نادي شباب بلوزداد:

على الرغم أنه منافسنا في نصف نهائي كأس الجزائر الأربعاء القادم يعلن شباب بلوزداد عن تضامنه التام مع نادي اتحاد العاصمة المقبل على خوض نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. على ضوء الأحداث الطارئة في الساحة الرياضية ومحاولة نادي نهضة بركان المغربي استعمال بعض الأساليب البعيدة كل البعد عن الأخلاقيات والمبادئ التي تقوم على أساسها لعبة كرة القدم، لدى حلوله أمس بمطار هواري بومدين.

فريق شباب بلوزداد، وككل نادي جزائري سيبقى دائمًا في الصفوف الأولى للدفاع عن القضايا الوطنية خاصةً إذا تعلق الأمر بقضية السيادة الوطنية.

كما تجدر الإشارة أن السلطات الجزائرية قد حرصت على توفير كل الظروف المناسبة للنادي الضيف تحسبا للمواجهة، من جهته قام الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمراسلة الاتحاد الإفريقي وأكد على إشعار منافس الاتحاد باحترام لوائح الفيفا والكاف التي تنص على عدم إقحام الشأن السياسي في الرياضة وكرة القدم، إلا أن بعثة نهضة بركان تعمدت إظهار ملصقات ذات طابع سياسي على قمصان النادي لافتعال أزمة قبل خوض مباراة ذهاب الدور نصف نهائي المقرر إجراؤها بالجزائر.

بيان نادي وفاق سطيف:

أسرة نادي وفاق سطيف الجزائري تندد وبشدة التصرفات الممنهجة والمسعورة ضد كل ما هو جزائري أصيل والممارسة من طرف من يقف وراء الستار المزعوم الذي يمقت ويحقد على كل ما يمس بصلة إلى أرض الشهداء.

لعبة "الذكاء الغير أخلاقية تواصل حملتها عبر القنوات الإعلامية المأجورة واستعمال الذباب الالكتروني المقيت، واليوم فريق نهضة بركان يدخل إلى الجزائر من أجل مقابلة الذهاب ضد اتحاد العاصمة، وفي حقيبته أغراض سياسية لا مسؤولة هدفها عدم الالتزام بواجب الزيارة واحترام بلد سيادي مع المساس بأخلاقيات الرياضة وزعزعة الاستقرار الطموح لممثل الجزائر، اتحاد العاصمة عشية هذا اللقاء الكروي الإفريقي.

أسرة وفاق سطيف وكعادتها تبقى وفية لمبادئها الوطنية في مثل هذه التظاهرات الرياضية الدولية، تؤكد مساندتها الدائمة واللامشروطة لممثل الجزائر، اتحاد العاصمة في كل الأحوال المحن. بالتوفيق "للياسما" ولكل الفرق الجزائرية.

بيان نادي نجم بن عكنون:

یعلن فریق نجم بن عكنون تضامنه ودعمه لفریق إتحاد الجزائر، ممثل الجزائر في منافسة كأس الكاف، جراء حملة التشویش التي یمارسھا الفریق المغربي نھضة بركان، تحضیرا لمباراة النصف النھائي المرتقبة یوم الأحد.

ویؤكد فریق نجم بن عكنون دعمه الكامل لنادي إتحاد الجزائر في ھذه القضیة التي تمس بالسیادة الوطنیة وأن الجزائر خط أحمر.

كلنا إتحاد الجزائر، وتحیا الجزائر.

بيان نادي شبيبة الساورة:

يعبر فريق شبيبة الساورة عن سخطه وتذمره من الأفعال التي قام بها فريق نهضة بركان عند قدومه إلى وطننا الغالي ويشجب باستنكار كبير الحملة التي تبعت قدوم فريق الجار الغربي رغم كل التسهيلات التي أعطيت لهذه البعثة الرياضية وفي الحقيقة اكتشفنا أنها بعثة سياسية بعد ما تبعها من طمس لحقائق معترف بها على الصعيد الدولي وخلط السياسة بالرياضة في سابقة خطيرة من شأنها تأجيج نار الفتنة بين المسلمين.

وعلى إثر هذا وكنادي يمثل كل أندية الجنوب الجزائري يعلن شبيبة الساورة من هذا المنبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الاتحادية الجزائرية وفريق إتحاد الجزائر لاتخاذ الحل المناسب في أقرب وقت رداً على هذا اللغط.

السيادة الوطنية خط أحمر، تحيا الجزائر.

بيان نادي اتحاد خنشلة:

يعلن فريق اتحاد خنشلة تضامنه ودعمه لفريق إتحاد الجزائر ممثل الجزائر في منافسة كأس الكاف، جراء حملة التشويش التي يمارسها الفريق المغربي نهضة بركان، تحضيرا لمباراة النصف نهائي المرتقبة يوم الأحد.

ويؤكد فريق اتحاد خنشلة دعمه الكامل لنادي اتحاد العاصمة في هذه القضية التي تمس بالسيادة الوطنية وأن الجزائر خط أحمر، كلنا إتحاد الجزائر، تحيا الجزائر.

بيان نادي بارادو:

يعبر فريق أتلتيك بارادو عن استيائه الشديد من الأفعال التي قام بها فريق نهضة بركان عند قدومه إلى وطننا العزيز يوم أمس، والحملة الإعلامية المغرضة والمغالطات التي تبعت قدومه رغم حفاوة الاستقبال والتسهيلات التي وفرت لبعثة نادي بركان من طرف إدارة إتحاد العاصمة ومطار هواري بومدين الدولي، حيث تم تزييف الحقيقة وتم الخروج عن النطاق الرياضي، بعدما اكتشفنا أنها بعثة سياسية بحتة بعد ما تبعها من طمس لحقائق معترف بها على الصعيد الدولي وخلط السياسة بالرياضة وهو الأمر الذي لا يتماشى مع قوانين كرة القدم.

كما يؤكد فريق أتلتيك بارادو مساندته التامة للدولة الجزائرية. السيادة الوطنية خط أحمر.

بيان نادي مولودية البيض:

بعد الأفعال والحملة الإعلامية المغرضة والمغالطات التي صاحبت قدوم فريق نهضة بركان إلى الجزائر رغم حفاوة الاستقبال والتسهيلات التي وفرت لبعثته لدى حلولها بأرض وطننا.

يعبر فريقنا مولودية البيض عن مساندته المطلقة والكاملة لفريق اتحاد الجزائر ومنه الدولة الجزائرية والاتحادية الجزائرية لكرة القدم في كل تصرف على هاته الممارسات اللاأخلاقية، السيادة الوطنية خط أحمر.

بيان نادي جمعية الشلف:

تعبر جمعية الشلف عن تضامنها الكامل مع نادي "إتحاد العاصمة" حامل لقب كأس الكاف وتؤكد على وقوفها الراسخ ودعمها اللامحدود لهذا الفريق العريق ممثل الجزائر في هذه المنافسة.

كما تدين جمعية الشلف وتستنكر بشدة كل هذه الاستفزازات التي يمارسها الفريق المغربي نهضة بركان، وتعلن رفضها التام لها، لتعارضها مع قيم الروح والأخلاق الرياضية وتنافيها مع اللوائح والقوانين الدولية لكرة القدم.

نشد على يد واحدة مع إتحاد العاصمة في تجاوز هذه التصرفات الممنهجة ضد كل ما هو جزائري، ونتمنى للإتحاد تحقيق النجاح في بقية المشوار، نتمنى لهم القوة والتفوق في المباراة المقبلة، ونؤكد على دعمنا الدائم لهم. نحن جميعًا جنباً إلى جنب معكم، فريق إتحاد العاصمة .. تحيا الجزائر .. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.