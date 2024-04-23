إعانة بـ 2 مليار لملحقة الطب بجامعة الوادي

صادق مجلس إدارة جامعة الوادي على الإعانة المالية المقدمة من الجماعات المحلية لصالح ملحقة الطب والمقدرة بـ 2 مليار سنتيم لاقتناء تجهيزات في ميدان التكوين البيداغوجي والعلمي.

ترأس اجتماع مجلس الإدارة البروفيسور حليلات محمد الطاهر مدير جامعة ورقلة ممثلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور مدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي ونوابه وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة والمدراء التنفيذيين بالولاية وممثلين عن الأساتذة والطلبة والعمال.

وأفاد مدير جامعة الوادي، البروفيسور عمر فرحاتي، بأن هذه الإعانة المالية تندرج في إطار الدعم المتواصل للجامعة من طرف الجماعات المحلية وعلى رأسها والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي خاصة دعم ملحقة الطب التي فتحت أبوابها هذه السنة لنحو 156 طالبا بانتظار دفعات جديدة في الموسم الجامعي المقبل.

وأضاف فرحاتي بأن مجلس الإدارة صادق أيضا على طلب ترقية ملحقة الطب إلى كلية للطب ما يفتح آفاقا جديدة للتكوين الطبي النوعي المتواصل ولاحقا تخريج أطباء متخصصين على غرار كليات الطب الأخرى بجامعات الوطن بالإضافة إلى مضاعفة عدد الطلبة بما فيهم طلبة الولايات المجاورة. وكانت ملحقة قد استفادت في شهر فيفري الماضي من تجهيزات علمية وبيداغوجية هامة منها جهاز إلكتروني لوحي ثلاثي الأبعاد لتمثيل تشريح أعضاء جسم الانسان تبلغ قيمته المالية 1,5 مليار سنتيم من مجموع 5 مليار سنتيم خصصتها الجامعة من ميزانيتها لصالح هذه الملحقة الطبية