Une provocation marocaine de plus

Les problèmes qui affectent les relations sportives entre l'Algérie et le Maroc ne semblent pas se terminer, comme le montre un nouvel incident de handball.

Alors que le RS Berkane a refusé d’affronter l'USM Alger en demi-finale de la Coupe de la CAF à cause de son obstination à porter des maillots portant une "carte supposée", à caractère politique, les responsables sportifs du pays voisin ont recouru à de nouvelles provocations, cette fois-ci en handball.

Le Maroc accueille le Championnat arabe des jeunes de moins de 17 ans, avec la participation de cinq équipes, dont l'équipe nationale algérienne, qui a ouvert sa participation hier en affrontant l'équipe saoudienne.

Avant le début du match, l'hymne national algérien a été interrompu en son milieu, ce qui a conduit les joueurs de l'équipe nationale à le chanter eux-mêmes, ce qui a suscité l'indignation des utilisateurs des réseaux sociaux en Algérie après la diffusion d'une vidéo de l'incident.

Il semblerait que la partie marocaine est déterminée à politiser les affaires sportives, comme en témoigne la conception par la Fédération royale marocaine de handball d'un maillot arborant "la carte supposée" pendant le tournoi. Chose que la partie algérienne a refusée et décidé de se retirer du match prévu ce soir entre les deux équipes.