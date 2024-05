L’OCI salue la réunion consultative tripartite de Tunis

La 15ème session de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a pris fin ce dimanche à Banjul, en Gambie, par l’adoption d’un communiqué final du sommet et l’approbation d’une résolution concernant la question palestinienne.

Les dirigeants des pays islamiques ont salué la tenue de la réunion consultative qui a réuni à Tunis le 22 avril 2024 le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, son homologue tunisien, Kaïs Saïed, et le Président du Conseil Présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi.

L’OCI a loué la volonté commune des trois dirigeants à intensifier la concertation et la coordination afin de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.