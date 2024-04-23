تلوث نهر السين يهدد منافسات السباحة الأولمبية

أكد منظمو دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024, اليوم الاربعاء انهم يواجهون موجة من القلق, بشأن التزامهم بإجراء منافسات السباحة في المياه المفتوحة في نهر السين الملوث تاريخيا ولحد الآن.

في أغسطس الماضي, ألغيت اختبارات ماراثون السباحة لأن المياه كانت متسخة للغاية, وكذلك مراحل السباحة في يومين من الأيام الأربعة لاختبارات الترياثلون والباراترياثلون, فيما أصر مسؤولو مدينة باريس على أنه "لا توجد خطة بديلة", نظرا لرمزية النهر.

وستبدأ منافسات الرجال والسيدات التي يبلغ طولها 10 كيلومترات على جسر ألكسندر الثالث, يتجه بعدها المتسابقون لمسافة كيلومتر واحد.

و في عام 1990, وعد جاك شيراك, عندما كان رئيس بلدية العاصمة قبل ان يصبح رئيسا للبلاد, بأن النهر سيصبح "نظيفا" بما فيه الكفاية للسباحة فيه, وبأنه سوف يحتفل بالغطس فيه. لكنه لم يفعل ذلك.

كما وعدت رئيسة البلدية الحالية, آن هيدالغو, وهي من الداعمين للمبادرات الخضراء, أنه سيتم السماح للجمهور بالسباحة في ثلاثة مواقع بحلول عام 2025 , لكن لم يحدث ذلك .

و يعتبر المسؤولون في المدينة بأن نوعية المياه تحسنت, إلا أن أيا من العينات المسحوبة بين يونيو وسبتمبر 2023 لم تطابق المعايير الأوروبية لناحية الحد الادنى من نوعية المياه التي تسمح بالسباحة.

وتكمن المشكلة الكبيرة في البكتيريا الموجودة في الماء بشكل حاد عندما تجرف الأمطار الغزيرة الحطام ومياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى النهر من الضفاف والمصارف والمجاري الفائضة.

وألغيت السباحة في المياه المفتوحة في أغسطس الماضي, بعد أن أدى الجرف العنيف إلى زيادة معدل جرثومة "إي. كولي (الإشريكية القولونية)" إلى ستة أضعاف المستوى المستهدف الذي حدده الاتحاد الدولي للألعاب المائية.

وتستثمر السلطات الوطنية والمحلية بباريس أيضا 1.4 مليار يورو (أكثر من 1.5 مليار دولار) في 5 مشاريع مصممة لتنظيف المياه.

وكشفت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا- كاستيرا مساء امس الثلاثاء عن محطة معالجة تهدف إلى إبعاد النفايات عن نهر السين قائلة "نحن جاهزون" للمسابقات الأولمبية في النهر.