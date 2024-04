L’Algérie produira bientôt sa poudre de lait

Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Youssef Chorfa et Abdelaziz Fayed, ministre des Finances, ont présidé, aux côtés de Son Excellence l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz Ali Al-Naama, une cérémonie de signature d'un accord-cadre entre le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et la société qatarie "Baladna" pour la mise en place d'un projet intégré de production de lait en poudre dans le sud de l'Algérie.

Cet accord a été signé par la Directrice générale de l'Investissement et des Domaines Agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Saadia Assaous, et le Président du Conseil d'administration de la société Baladna, Mohamed Mouatas Al-Khayat, en présence des ministres de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, de l’Hydraulique, Taha Darbali, du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïeb Zitouni, et de l'Industrie Pharmaceutique, Ali Aoun.

Cet accord vise à réaliser un projet agro-industriel intégré pour l'élevage de vaches laitières et la production de lait en poudre et de ses dérivés, à travers un partenariat entre la société qatarie Baladna et l'État algérien, représenté par le Fonds National d'Investissement pour l'élevage des vaches laitières et la production de lait en poudre, d'une valeur dépassant les 3,5 milliards de dollars.

Le projet s’étendra sur une superficie totale de 117 000 hectares, composée de trois pôles, chacun comprenant une ferme pour la production de céréales et d'aliments pour bétail, une ferme pour l'élevage de vaches et la production de lait et de viande, ainsi qu'une usine de production de lait en poudre.