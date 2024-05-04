هذه هي العلامات المشاركة في صالون "سيرتا أوتو"

تنطلق الطبعة الثانية للصالون الوطني للسيارات ولواحقها "سيرتا أوتو" خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 10 ماي 2024 تحت شعار:" دعم، شراكة وتنمية صناعية"، وستحتضنه قاعة الزينيت أحمد باي بقسنطينة.

وحسب ما كشف عنه المنظمون عبر بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه، فإنّ الصالون سيشهد مشاركة قوية بأزيد من 40 مؤسسة وشركة وهيئة تمثل مختلف الفاعلين في مجال السيارات، على غرار الوكلاء، شركات قطع الغيار والبنوك والمؤسسات المالية أيضا.

وجاء في البيان أنّ التظاهرة ستعرف مشاركة الوكلاء المعتمدين لمختلف علامات السيارات وهي كل من فيات، أوبل، شيري، دي أف أس كا" جيلي، جويير، سوكو، وجاك، بالإضافة إلى الوكلاء والشركات الناشطين في مجال قطع غيار السيارات وهم كل من غزال جي بي أل، أف تي بي، بوش، بيونيير فيلتر، شاوي، إلى جانب سيرتا لصناعة قطع لغيار، وفابكوم لصناعة البطاريات والزيوت.

ويشارك في هذه الطبعة أيضا البنوك ومؤسسات التأمين، كما هو الشأن بالنسبة لبنك البركة، بنك ارست، بنك السلام، بنك التنمية المحلية، والبنك الوطني الجزائري، فضلا عن مؤسسات التأمين "كات"، "كار"، تروست، و"غام".

وبالإضافة لعدة شركات وهيئات عمومية ناشطة في كل ما له علاقة بالسيارات، سيحضر الصالون كذلك خبراء ومختصون، رجال أعمال وإطارات مختلف القطاعات والهيئات العمومية على رأسهم وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزارة التجارة، وزارة المالية، مصالح الجمارك وغيرهم.