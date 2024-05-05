توفير 2000 سكن للأئمة عبر الوطن

كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي أن '' دائرته الوزارية تلقت الموافقة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص توفير ما يقارب 2000 سكن وظيفي لفائدة الأئمة عبر الوطن" .

وأوضح بلمهدي خلال كلمة على هامش إشرافه على حفل تكريم المجازين في القراءات بدار الضيافة في مقر ولاية المسيلة ضمن زيارته إلى هذه الولاية أن '' رئيس الجمهورية قد أعطى الموافقة نهاية الأسبوع الماضي للتكفل وتوفير السكنات الوظيفية لحوالي 2000 إمام كمرحلة أولى من أصل 4900 ملف تم رفعه في هذا الخصوص إلى السلطات العليا للبلاد''.

وسيتم تجسيد هذا القرار حسب الوزير بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية و السكن و العمران و المدينة، و يأتي تلبية لمطالب الأئمة في هذا الخصوص وهو ما يترجم دعم الدولة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف بشكل عام و للأئمة بشكل خاص'' .

وتضاف هذه التدابير المقرة لفائدة القطاع كما أضاف بلمهدي إلى '' سلسلة القرارات المتخذة مؤخرا وعلى رأسها القانون الأساسي للإمام الذي يمكنه من تأدية مهامه في التربية المجتمعية والدينية على أكمل وجه''.