هذا هو عدد المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية أفريل

أكد فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن السياسة الوطنية للتشغيل تشكل أحد أولويات برنامج عمل الحكومة الرامي لتجسيد قرارات أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي تصريح له اليوم الإثنين، أكد بن طالب أن جهاز البطالة حقق منذ إطلاقه في مارس 2022 إلى غاية 30 أفريل 2024، 2.008.354 مستفيد من منحة البطالة خلال الشهر المنصرم مضيفا أن 435.475 مستفيد موجه نحو عروض عمل، 368.322 مستفيد موجه للتكوين من أكتوبر 2022 إلى غاية فيفري 2024، و163.083 أنهوا فترة التكوين قصير المدى وتحصلوا على شهادات تسمح بتحسين حظوظهم للظفر بمنصب عمل.

وقال الوزير أن الوظيف العمومي، شهد خلال الخمس سنوات الأخيرة، تدعيما للمورد البشري، لا نظير له، حيث تم ترسيم 325.074 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني (DAIP) وتحويل عقود جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي (DAIS) إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 175.737 مستفيد وإدماج 62.000 أستاذ متعاقد وأزيد من 8.000 من حاملي الدكتوراه والماجيستر.