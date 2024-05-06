هؤلاء التلاميذ معنيون بمنحة خمسة آلاف دينار

أمرت وزارة الداخلية، بصب منحة التمدرس الخاصة، المقدرة قيمتها بخمسة آلاف دينار، على التلاميذ المعنيين، قبل أجال 31 جويلية المقبل، وأمرت الولاة، بمتابعة مراحل تجسيد العملية، التي ستتوزع على ثلاثة تدابير أساسية، بداية بتوحيد الملف والفئات المعنية، ثم الإجراءات العملية على مستوى البلدية والدائرة، وصولا إلى اللجنة الولائية، التي تتكفل بضبط القوائم النهائية للمعنيين، وإرسالها إلى مديريات التربية قبل 15 جويلية المقبل.

وجهت وزارة الداخلية، تعليمة إلى الولاة، بخصوص" تنظيم عملية منح وصرف المنحة المدرسية الخاصة، 5000 دينار، بهدف ضبط التدابير الخاصة بالعملية، بالنسبة للسنة الدراسية 2024-2025، و" لتمكين التلاميذ من الاستفادة منها في أحسن الظروف وفي أجل شهر قبل الدخول المدرسي تنفيذا للتعليمات المسداة من قبل السيد رئيس الجمهورية."

وفي إطار التحضير لهذه العملية ذات البعد التضامني الوطني، أمرت مصالح الوزارة، الولاة، بالسهر على إسداء التوجيهات اللازمة للولاة المنتدبين، ورؤساء الدوائر ومديري التربية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، من أجل العمل على تجسيد التدابير التنظيمية المحددة.

ويتعلق الأمر، حسب التعليمة، رقم 167 الموجودة بحوزة "الخبر"، بتوحيد الملف المطلوب وأيضا، الفئات المعنية، قصد تسهيل عملية إعداد القوائم الأولية، على مستوى المؤسسات التربوية، العمومية، والخاصة، والتحقق من المعلومات المقدمة، عن الحالة الاجتماعية والوضعية المالية للتلاميذ، المعنيين بالمنحة، على أن تتم دعوة أوليائهم أو أوصيائهم، لإرفاق استمارة طلب الاستفادة من المنحة، المدرسية الخاصة، والصك البريدي المشطوب، بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي أو الوصي. وذكّرت وزارة الداخلية، بضرورة الالتزام بأحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 21-61 المذكور، المتضمن استحداث المنحة، في الجانب المتعلق بتحديد فئات التلاميذ المتمدرسين المعنيين بالاستفادة منها، بعد أن ضبطت الإجراءات العملية التي يجب أن تجرى على مستوى البلدية والدائرة، حيث يتم حجز وإدراج المعلومات المتعلقة بكافة طالبي المنحة الجدد، والمتضمنة في القوائم الأولية المعدة بمؤسسات تمدرس التلاميذ، مع تحيين المعلومات المتعلقة بالتلاميذ المستفيدين من المنحة، والمسجلين في البطاقية الوطنية الرقمية، لتسيير المنحة المدرسية الخاصة، بالاستعانة بقاعدة المعطيات للموسم الدراسي الفارط،، إضافة إلى حذف التلاميذ المستفيدين من المنحة للموسم الدراسي الفارط، الذين غادروا الدراسة أو تغيرت وضعيتهم الاجتماعية.

من جهتها، تتولى لجنة الدائرة، تحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة، بعد التحقق من المعلومات المقدمة عن حالاتهم الاجتماعية، بالتنسيق مع مصالح البلدية والتربية والتضامن والهيئات المعنية، مع تحويل القائمة الشاملة المتعلقة بكافة التلاميذ المعنيين بالمنحة، بعد المصادقة عليها، إلى اللجنة الولائية عن طريق البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة قبل تاريخ 30 جوان 2024 . ويجب أن تحتوي القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، حسب التعليمة، على تسمية مؤسسة تمدرس التلاميذ وأسمائهم وألقابهم وأسماء وألقاب أوليائهم أو أوصيائهم، وأرقام حساباتهم البريدية الجارية، مع إلزامية مراعاة حالات تسجيل التلاميذ للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي، والمعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة.

أما فيما يخص الإجراءات الخاصة باللجنة الولائية، فيتعين على هذه الأخيرة، إعداد وضبط القائمة النهائية للتلاميذ المستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة، وإرسالها إلى مدير التربية بالولاية، في أجل أقصاه 15 جويلية 2024، لتمكينه من دفع المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين منها قبل تاريخ 31 جويلية 2024، كآخر أجل للدفع. ويجب أن تحين اللجنة الولائية، العمليات المسجلة في البطاقية الوطنية الرقمية، على أساس القوائم الشاملة المعدة، من طرف لجان الدوائر، بعد التأكد منها، من أجل مطابقتها مع الوضعية الجديدة للتلاميذ المتمدرسين، والتنسيق بين مدير التربية للولاية ومديري.

مؤسسات التربية والتعليم العمومية، التابعين له، لتفادي تكرار أسماء التلاميذ في القائمة النهائية، لاسيما بالنسبة للمحولين من مؤسسة إلى أخرى، وكذا لتفادي استفادة التلاميذ المفصولين نهائيا عن الدراسة، أو الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا من هذه المنحة.