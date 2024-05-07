انطلاق امتحان إثبات المستوى

أعلن وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، بأن 520 ألف مترشح، يجتازون اليوم امتحان إثبات المستوى الذي انطلق قبل لحظات، منهم 250 ألف في المتوسط، مقابل، 300 مترشح في الثانوي، موزعين، على 1842 مركز إجراء عبر الوطن، حيث تم تجنيد 96 مركز تجميع، و 17 مركز تصحيح، ويقول بلعابد، فقد تم تسخير 107333 أستاذ من القطاع لتأطير الامتحان.

وقال بلعابد، خلال إشرافه على انطلاق الامتحان من متوسطة، عبد الحميد بوحاجي، بالحراش في العاصمة، بأن امتحان اليوم، يخص التعليم والتكوين عن بعد، بعد أن وصف ديوان التعليم والتكوين عن بعد، بـ" مدرسة الفرصة الثانية"، كون أبوابه مفتوحة لعموم المواطنين، ممن يرغبون في التدرج في مختلف المستويات، وصولا، إلى الامتحانات الوطنية، للحصول على امتحان شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا .

بدليل يضيف، النتائج الممتازة المحققة، في نتائج بكالوريا التعليم عن بعد، حيث تم تسجيل معدلات بأكثر من 18 من عشرين، وهو ما يؤكد حسبه، فعالية هذه المؤسسة وجدواها في المجتمع، حيث تعمل بتنسيق دقيق مع الديوان الوطني لمحو أمية الكبار.

و كشف وزير التربية، عن " إضافات استراتيجية"، لمهام ديوان التعليم والتكوين عن بعد الموسم المقبل، حيث سيتدعم بمهام إستراتيجية وطنية جديدة سيعلن عنها في أوانها، حسبما قال، لمواكبة التوجه العالمي الحاصل حاليا.