أنشأت إدارة المستشفى الجامعي نفيسة حمود المعروف بـ”بارني”، مجلسا علميا لشبه الطبيين حتى يكون لكل مصلحة، وعددها 17، منسق طبي خاص بها. وسيسمح المجلس بطرح كل انشغالات المصالح الطبية وطريقة سيرها وتبادل الخبرات بين المصالح أيضا، كما سيكون للمجلس الأحقية في المشاركة في إعداد برنامج العمل السنوي لسير المستشفى، خصوصا وأن المنسق الطبي يعتبر الآمر بالصرف لأنه يحدد احتياجات المصلحة التي يشرف على تسييرها. وما زاد من تقوية هذا المجلس هو تعيين النقابة الفرعية في المستشفى عضوا فيه.