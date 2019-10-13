أعلن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس عن موقفه من قانون المحروقات الجديد.

و صرح في منشور له على صفحة التواصل الإجتماعي : "إن موقفي من موضوع و ملف المحروقات ليس ظرفيا و لا مناسباتيا بل هو ثابت و هو سبب خلافي الرئيسي مع السيد بوتفليقة في عهدته الأولى سنة 2003 وهو مشروع قانون المحروقات".

و تابع " لا أتصور إطلاقا أن ملف المحروقات يفتح بدون حوار شامل و استشارات واسعة مع كل الفعاليات المكونة للشعب الجزائري لأنه ملف استراتيجي و مصيري بالنسبة للشعب و للبلد".

و أضاف بن فليس " لا يعقل في هذا الظرف الخاص والذي يتميز بعدم شرعية المؤسسات وبالخصوص الحكومة والبرلمان أن يتصرف في مصير خيرات الجزائر".

وختم "إن الحكمة والعقل و التبصر و سداد الرأي و الاستماع لإرادة الشعب يملون على الجميع إرجاء البث في هذا الملف المصيري إلى غاية تنصيب مؤسسات تتمتع بالشرعية و لها القدرة لفتح حوار جاد و معمق حول هذا الموضوع المصيري بالنسبة للأمة.