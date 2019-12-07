أمكن لمشاهدي التلفزيون الروسي، في أحد البرامج، أن يروا “الحقيبة النووية” الخاصة برئيس الدولة الروسية مفتوحة لأول مرة، بعدما سمحت السلطات الروسية بذلك. “الحقيبة النووية” تحتوي على مفاتيح التحكم في الأسلحة النووية، وتنقل أوامر صاحبها بخصوص استخدام الأسلحة النووية إلى القوات المسلحة. ومن أهم مفاتيح “الحقيبة النووية”، مفتاح “إطلاق”، والضغط عليه يعني إصدار الأمر بإطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية. للإشارة، فإنه لا يمكن فتح “الحقيبة النووية”، التي يحملها ضابط يرافق رئيس الدولة بصفة مستمرة، إلا لَن يملك “فلاش كارت” المناسب. وتوجد “الحقيبة النووية” في حوزة رئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.