أعلن علي بن فليس اليوم السبت، استقالته رسميا من رئاسة حزب طلائع الحريات.

وقال علي بن فليس خلال دورة اللجنة المركزية التي عقدت اليوم بالعاصمة: "أعيد الأمانة والوديعة للجنة المركزية وأضع بين أيديها رئاسة حزب طلائع الحريات بصفتها الهيئة السيادية".

وقبل إعلان استقالته صادق أعضاء اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات على تكليف عبد القادر سعدي أمينا عام بالنيابة للمكتب السياسي وقد تولى بعدها الرئاسة بالنيابة في انتظار التحضير للمؤتمر خلال 3 أشهر.