تشاجر رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، إلى جانب مجموعة من المسيرين، مع عدد من مشجعي الفريق بمدينة الدار البيضاء المغربية، ما تطلب تدخل قوات الشرطة المغربية، وأفضى لحدوث إصابات وسط المشجعين الذين نقلوا إلى المستشفى، وكشفت بعض الفيديوهات تم تداولهما أمس على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، عن نزول ملال من الحافلة بالدار البيضاء عقب خسارة شبيبة القبائل أمام الرجاء البيضاوي (0-2) وتهجمه على أحد المناصرين واعتدائه بالضرب عليه وإسقاطه أرضا، ليتدخل مناصرون آخرون قاموا بدورهم بضرب ملال، ليدخل مسيرو الشبيبة هناك على الخط ويتورطوا فيما يمكن وصفه بمعركة حقيقية.