حول عدد من قاطني الأكواخ القصديرية بالعالية في مدينة بسكرة البوابة الرئيسية لمقر الدائرة إلى فضاء للعيش والمبيت، بعد شنهم اعتصاما دام قرابة شهرين للمطالبة بالاستفادة من السكن الاجتماعي. المعتصمون نصبوا خيمة من القش وحولوها إلى مسكن يمارسون فيه حياتهم بصورة عادية اعتاد عليها المارة، وآخر فصول الاحتجاج دخولهم في إضراب عن الطعام. مصالح الدائرة ترى أن هؤلاء أدرجوا ضمن تجزئة أرضية القضاء على السكن الهش في نفس موقع الأكواخ، لكن المحتجين وعددهم حوالي 16 يصرون على السكن الاجتماعي الذي يتطلب الانتظار.