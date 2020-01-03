تلقى النجم الدولي الجزائري السابق، لخضر بلومي، دعوة للمشاركة في مقابلة الأساطير التي ستنظمها الكاف، بعد غد بمصر، بمناسبة تنظيم حفل توزيع جوائز الكاف، يوم الثلاثاء بمدينة الغردقة. ويعود بلومي بالمناسبة إلى مصر بعد 30 سنة من الغياب بسبب مذكرة التوقيف الدولي التي كانت تطارده بطلب من مصر للقبض عليه في قضية الاعتداء المزعوم الذي نسب له على طبيب مصري بمناسبة المقابلة التي جمعت الفريقين الجزائري والمصري بالقاهرة، ويحضر المقابلة نجوم كبار على شاكلة إيتو وحاج ضيوف ودروغبا وغيرهم.