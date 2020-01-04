قتيل واحد سجلته طرقات العاصمة النرويجية أوسلو خلال عام 2019. وحسب صحيفة “إيفنبوستن” المحلية، فإن ثاني أقل عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور كان في عام 2017، عندما توفي ثلاثة أشخاص على طرق أوسلو. وحسب المصدر ذاته أيضا، لأول مرة على الإطلاق، لم يُقتل أي أطفال تقل أعمارهم عن 16 عامًا في حركة المرور مطلقًا في النرويج في عام 2019 بأكمله. لكن في المقابل، فإن عدد ضحايا الطرقات في النرويج ارتفع مقارنة بالعام الماضي، حيث سجل مقتل 110 شخص في 2019، في حين سجل مقتل 108 أشخاص في السنة التي سبقتها. وسجلت الدولة الاسكندينافية أدنى عدد من الوفيات في حركة المرور بأوروبا في عام 2017، بمعدل 20 حادثًا لكل مليون نسمة.