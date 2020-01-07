استغرب والي المدية، وهو يقف أول أمس على مشروع ربط بلدية العيساوية شرقي المدية، أن مد قناة نقل الغاز نحو هذه البلدية حددت مدته بـ6 أشهر عبر 3 كيلومترات، بينما مدها نحو بلدية حناشة غربي الولاية انطلاقا من بلدية الجوار بولاية عين الدفلى وبطول 40 كلم لا يحتاج سوى لنصف هذه المدة، الأمر الذي جعل المسؤول ذاته يتساءل إن كان موجودا في ولاية واحدة، مصدرا أمرا لمسؤول مؤسسة الإنجاز بتخفيض مدة ربط قناة العيساوية إلى شهرين. وليست هذه أول مرة تثير فيها مدد الإنجاز الغريبة حفيظة الوالي، فصارت مراجعاته لها إحدى ميزات خرجاته ليقينه بأن “لا عطلة فيها خير” أمام حاجة السكان المتفاقمة لإنجاز وإتمام المشاريع التنموية في آجالها.