كشف الجدال الذي رافق مناقشة مشروع الميزانية الأولية لولاية المسيلة، بالمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، عن ضعف أداء المنتخبين وتضارب المصالح والصراعات الضيقة، بدليل أن الرئيس، الذي حاول تهدئة الأوضاع، دخل في جدال هو الآخر مع بعضهم، ما أفرز نقاشا مشحونا بخلفيات لا ترقى لمجلس من مهامه الأساسية السهر على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، الأمر الذي جعل الوالي يتأسف لما يحدث وعن جهل بعض الأعضاء بالقانون بالنظر إلى تماديهم في نقاش لا يستند إلى أسس قانونية. وبعدما كان من المفروض أن تكون الدورة لمساءلة مديري القطاعات المختلفة، استغل بعض المنتخبين الاجتماع، وهم مرتاحين، للتفرج على مسرحية منتخبين خارج مجال التغطية.