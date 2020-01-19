أفاد مسؤول أمريكي بأن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، أعرب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن غضب واشنطن لوفاة مواطن أمريكي في سجون مصر. ونقلت وكالة “رويترز”، عن المسؤول قوله، إن بومبيو بحث مع السيسي، على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، وفاة المواطن الأمريكي المصري مصطفى قاسم، في أحد سجون مصر. وذكر المسؤول أن بومبيو “أعرب عن غضب” الولايات المتحدة من “الوفاة العبثية والمأساوية” للمواطن الأمريكي. وأكدت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، صحة التقارير حول وفاة قاسم، الذي كان في الـ54 من العمر وحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية واعتقلته مصر عام 2013، كما وعدت واشنطن بمواصلة الإعراب عن قلقها من سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.