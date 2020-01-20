كشف والي ڤالمة، كمال عبلة، خلال أشغال دورة المجلس الشعبي، نهاية الأسبوع، عن سلوك غريب لـ24 طبيبا، بين طب عام واختصاص، من مستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية، الذين قدّموا إجازات مرضية وغادروا إلى تونس لقضاء ليلة رأس السنة الميلادية كما قال. وأضاف، أن الغريب أن أجهزة الرقابة الطبية أشّرت على تلك الإجازات، واصفا الأمر بـ”العقاب للمرضى” الذين تقطعت بهم السبل. وأوضح الوالي بنبرة الغاضب عما يجري ببعض القطاعات ومن بينها قطاع الصحة، أنّه ”من الآن سنسمي بالأسماء” في إشارة إلى هؤلاء الأطباء. وقال بأنه لم يتوقف عند حد تسجيل معلومة الإجازات المرضية، بل طلبنا من مصالح الأمن القيام بتحقيقات في القضية. للإشارة، يتخبط مستشفى عقبي في وضع مزر، جعله حديث العام والخواص على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الڤالمي.