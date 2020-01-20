أصبحت ”طاحونة فريرو” في بوسعادة، والتي تعدّ من أهم المناطق السياحية بالمدينة، في قبضة المنحرفين وأصحاب السوابق العدلية، إذ ينتشرون في أرجائها ليلا ونهارا، فلا يتوقف سائح بها أو زائر محلي حتى يطوّقونه من كل مكان. وما حدث مؤخرا لإحدى العائلات ويحدث يوميا وليس استثناء، خير دليل، حيث لم تتمكن هذه العائلة من الوقوف للحظات لمشاهدة المناظر السياحية حتى طوّق المنحرفون سيارتها، خاصة وأنها تحمل ترقيما أجنبيا من كل مكان بكلابهم ودراجاتهم، مما اضطر العائلة للعودة من حيث أتت وهي لم تصدق أنها نجت من اعتداء وشيك. هذا الوضع جعل السكان يناشدون المدير العام للأمن الوطني، بضرورة التدخل وتوفير التغطية الأمنية لتطهير المنطقة من السلوكات السلبية والخطيرة.