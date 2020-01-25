أعلنت الأمم المتحدة أن المسؤولين في المنظمة الدولية لا يستخدمون تطبيق ”واتسآب” في اتصالاتهم، لأن ”التطبيق ليس مدعوما كآلية آمنة” بعد أن اتهم خبيران دوليان السعودية باستخدام المنصة لاختراق هاتف جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة ”أمازون” ومالك صحيفة ”واشنطن بوست”، بحسب وكالة ”رويترز”. وكان الخبيران الدوليان قد أعلنا، يوم الأربعاء الماضي، أن لديهما معلومات تشير إلى ”احتمال ضلوع” السعودية في الهجوم الإلكتروني المزعوم عام 2018 على الملياردير بيزوس.

وعندما سئل المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، يوم الخميس، عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتواصل مع ولي عهد السعودية أو أي زعيم عالمي آخر من خلال تطبيق واتساب، رد قائلا: ”صدرت تعليمات لكبار المسؤولين بالأمم المتحدة بعدم استخدام تطبيق واتساب فهو ليس مدعوما كآلية آمنة”.