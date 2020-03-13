برمجت سلطات ولاية بسكرة، خلال زيارة وزير الداخلية، كمال بلجود، إلى نقطة ظل في عمق بلدية أوماش باتجاه الجنوب، على محور الطريق الوطني رقم 3، مشروع طريق على مسافة 11 كلم لمنطقة برتيم لفك العزلة. لكن من كانوا حاضرين عند إعطاء إشارة انطلاق الأشغال، أجمعوا على عدم جدوى المشروع، بالنظر إلى أن هذه الجهة لا تتوفر على أراض منتجة، وكان من الأرجح اختيار المناطق الفلاحية التي أثبتت نشاطها الفلاحي كمنطقة ”السارق”. وذهب البعض إلى التشكيك في اختيار الموقع كونه جاء لأغراض شخصية، خاصة وأنه سجل في عهد الوالي السابق.