باشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بدء من أول أمس، الجمعة حملة استطلاعات وتحقيقات ميدانية لمشاريع سكنات "عدل" في مختلف الولايات، بهدف تفقد سير أشغالها لضمان احترام المواعيد. وبدأت "وكالة" عدل في فسخ العقود مع المؤسسات التي لا تحترم آجال التسليم واللجوء إلى العدالة أيضا.

قام، أول أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي، أول أمس الجمعة، بولاية بسكرة على الانطلاق الفعلي لمشروع 800 مسكن عدل الذي عرف توقفا لمدة عامين، وخلال هذه الزيارة التقى بلعريبي عددا من مكتتبين الذين عبروا عن إرتياحهم واطمئنانهم لانطلاق الأشغال بهذا الموقع الذي طال انتظاره.

وحسب بيان لوكالة "عدل"، فقد عبر المكتتبون عن "ارتياحهم لمثل هذه الزيارات الميدانية التي يقوم بها المدير العام"، مشيرا إلى أن "بلعريبي أكد أن شركة الإنجاز المشرفة على هذا المشروع ستنطلق في تجسيده بوتيرة عالية مع احترام معايير جودة ونوعية البناء".

وشملت الزيارة أيضا مشاريع "عدل" بذات الولاية، ومنها مشروع 1000 مسكن عدل الذي يعرف تقدما كبيرا في وتيرة الإنجاز، وفقا للبيان، حيث تعهد بلعريبي بتسليم 600 وحدة سكنية من هذا المشروع مع نهاية السنة الجارية، واستمع لانشغالات عدد من المكتتبين وقدم وعود لأخذها بعين الاعتبار.

في المقابل، تزل مسؤولون من وكالة "عدل"، أمس، بموقع 1573 سكن عدل فايزي برج البحري في العاصمة، حيث اطلعوا عن مدى تقدم الأشغال، بخاصة ما يتعلق بأشغال التهيئة الخارجية.

واستنادا إلى بيان الوكالة، فإن المدير العام لـ"عدل" أعطى تعليمات إلى المدير الجهوي لوكالة عدل ومدير المشاريع ومكاتب الدراسات بحضور ممثل عن مكتتبي هذا الموقع، تتعلق على وجه الخصوص بـ"الدفع بوتيرة الأشغال الداخلية بهذا الموقع خاصة 600 مسكن".

وألزمت وكالة "عدل" "شركة الانجاز بإنهاء الأشغال لـ473 وحدة سكنية في ظرف لا يتعدى شهر، مع حل مشكلة ربط الحي بالأنبوب الرئيسي للماء الصالح للشرب في ظرف 24 سا القادمة"، فيما تم التحذير بأنه "في تأخر تقدم أشغال التهيئة الخارجية بهذا الموقع الوكالة ستلجأ إلى منحها لشركة مناولة ، وضرورة إنهاء أشغال الربط بالكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي في ظرف لا يتعدى الشهرين في السكنات المتبقية بهذا المشروع".