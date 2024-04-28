رئيس الجمهورية: الجزائر رافعت دوما عن قضية التنمية في إفريقيا

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا تكتسي أهمية بالغة باعتبارها محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الإفريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

وفي كلمة له ألقاها اليوم، الوزير الأول، نذير العرباوي، قال رئيس الجمهورية أن الجزائر تؤكد مجددا على الدور التمويلي المحوري الذي تطلع به المؤسسة الدوليـة للتنمية كما تشيد بتخصيصها لأكثر من 70% من مجموعة التزاماتها الافريقية

وجدد الرئيس تبون دعم الجزائر للمبادرات التي تخفف الديون ورصد الموارد الضرورية. ‏

كما أكد رئيس الجمهورية على دور الجزائر الريادي في تطوير التنمية في افريقيا.

من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية أن الجزائر حققت ارتفاعا ملموسا في الناتج الداخلي الخام خلال السنتين الأخيرتين.