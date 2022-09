Le gazier russe Gazprom nargue l’Europe

Le géant gazier russe Gazprom diffuse une vidéo montrant les effets des livraisons de gaz en Europe.

Le message adressé aux Européens par Gazprom, et donc par le Kremlin, n'est pas un avertissement. C'est une promesse que fait la Russie à l'Europe sur les temps difficiles qui s'annoncent. Dans une vidéo de deux minutes, on voit un technicien du gazoduc Nord Stream 1 marcher lentement pour couper le gaz vers l'Europe qui peu à peu connaitra le froid, la faim et l'obscurité.

Cette vidéo de 2 minutes a pour bande-son un chant russe mélancolique, presque lugubre. On voit s'éteindre les gazinières, les rues de plusieurs capitales européennes se vider, des panneaux solaires et des centrales hydrauliques peinant à produire et le drapeau européen s'agiter sous un vent qu'on devine glacial.