هل تعمد الإسبان الخسارة ضد اليابان ؟

وجهت اتهامات للمنتخب الإسباني بتعمد الخسارة ضد نظيره الياباني في مقابلة الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022، أمس الخميس.

وكانت إسبانيا قد أنهت الشوط الأول متقدمة بهدف موراتا وبسيطرة كلية على "الساموراي" غير أنها تلقت هدفين مفاجئين في بداية الفترة الثانية لتنتهي المقابلة بفوز ياباني 2-1 ويتأهلا سويا لمواجهة المغرب وكرواتيا تباعا في ثمن نهائي المونديال.

واتهم هوغو سانشيز أسطورة المنتخب المكسيكي ولاعب ريال مدريد السابق منتخب إسبانيا بتعمد الخسارة من اليابان بهدف تفادي مواجهة البرازيل في ربع النهائي ومواجهة المغرب بدلاً من كرواتيا في ثمن النهائي.

ورد سانشيز بطل الدوري الإسباني 5 مرات مع ريال مدريد لصحافي "إي إس بي إن" على سؤاله أن إسبانيا تعمدت الخسارة لتفادي البرازيل قائلا: أؤكد لك لم أكن في عقل لويس إنريكي ولكنه فكر في الاحتمالية الأفضل لتفادي البرازيل في ربع النهائي، نعم هناك مجازفة لكنها تستحق المحاولة، ليس خوفا من البرازيل لكن احتراما لها. بالطبع لن يعترف إنريكي بذلك، المدربون لا يقولون نعم جعلتهم يفوزون.