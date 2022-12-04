مدرب إنجلترا يستبق الأحداث قبل لقاء السنغال

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إن منتخبه مستعد "عقليا وجسديا" لركلات الترجيح عندما يواجه السنغال في دور الـ16 من مونديال قطر.

واستبق غاريث ساوثغيت مباراة "الأسود الثلاثة" والسنغال، بتصريح اعتبرته تقارير إعلامية مختلفة بالغريب قبل موقعة اليوم الأحد أمام " أسود الترانغا".

وأضاف ساوثغيت في مؤتمر صحفي: "نحن جاهزون، درسنا كيفية تحسين أدائنا في تنفيذ ركلات الجزاء،هناك أيضا العديد من الجوانب الأخرى التي يتعين علينا القيام بها بشكل صحيح"، حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية.

وتابع: "سنسعى لإنهاء الوقت الأصلي للمباراة ونحن فائزون،سنحاول تجنب الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

في حال اضطررنا لسيناريو ركلات الترجيح، فنحن مستعدون عقليا وبدنيا". وشدد ساوثغيت في مؤتمره الصحفي على ضرورة الارتقاء بأداء الفريق في التهديف من الركلات الثابتة، علما بأن لاعبيه سجلوا هدفين من أصل 9 من ركلات ثابتة بمونديال قطر، بينما كان هذا الرقم 6 في سبع مباريات بمونديال روسيا.

وحول هذه النقطة قال ساوثغيت:" لم نكن فعالين في الكرات الثابتة كما كنا نتمنى أن نكون حتى الآن، لذلك هناك بالتأكيد المزيد من التحسين المطلوب منا".

وختم:" الكرات الثابتة وحتى ضربات التماس، تلك التفاصيل الصغيرة مهمة، وكل فريق في العالم يحاول أن يصبح أفضل وأفضل في كل وقت".