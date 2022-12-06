البرازيل تسجل رقما تاريخيا في بطولات كأس العالم

سجل المنتخب البرازيلي لكرة القدم رقما قياسيا جديدا في نهائيات كأس العالم تمثل في مشاركة 26 لاعبا في بطولة واحدة.

وشهد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16، الذي انتهى لمصلحة البرازيل بأربعة أهداف لهدف، مشاركة الحارس الثالث ويفرتون، في اللقاء.

ليصبح منتخب البرازيل أول منتخب يشرك 26 لاعبا في نسخة واحدة من البطولة، بعدما أشرك المدرب تيتي جميع لاعبيه الـ 26 في البطولة بما ذلك حراس المرمى الثلاثة.

وكان المدرب البرازيلي قد دفع بالفريق الثاني للمنتخب أمام الكاميرون في دور المجموعات بعدما ضمن التأهل للدور الثاني، ليمنح الفرصة لجميع البدلاء بالمشاركة.

وستواجه البرازيل منتخب كرواتيا يوم الجمعة المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة المتأهل من لقاء الأرجنتين وهولندا.