فرض بألف ركلة جزاء قبل المونديال

يستعدّ أبطال العالم 2010 لمواجهة المغرب يوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، مع خطر إمكانية اللجوء الى ركلات الترجيح بدءاً من هذا الدور الإقصائي الأول.

وأعطى مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي لكل من لاعبيه "فرضاً" بالتمرن على تنفيذ ألف ركلة ترجيحية قبل السفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم، وذلك لأنه مقتنعٌ بأنها ليست يانصيب بل جزءاً من اللعبة.

وفي مؤتمره الصحافي عشية لقاء المغرب على ملعب المدينة التعليمية في الريان، قال إنريكي: قبل عام وخلال أحد معسكرات المنتخب الإسباني، قلت لهم إنه يتوجب عليهم الوصول إلى هنا (مونديال قطر) وكل منهم قد نفذ ألف ركلة ترجيحية.

وتابع: "أتصور أنهم قاموا بالفرض المطلوب منهم"، معتبراً أنهم إذا انتظروا حتى الوصول إلى قطر كي يتمرنون على ركلات الترجيح، فلن يكون الوقت كافياً".

وتوقع: أنا متأكد أننا سنضطر إلى تنفيذها في مباراة ما من الأدوار الإقصائية، بالنسبة لي، إنها ليست يانصيب، إنها لحظة من التوتر الشديد، لحظة لإظهار رباطة جأشك وأنه يمكنك تسديد ركلة الجزاء بالطريقة التي تُقرر إذا كنت قد تدربت على تنفيذها ألف مرة.

ورأى أن تنفيذ ركلات الترجيح شيء يمكن التدرب عليه، يمكن إدارته، (تعلمك) كيف تتحكم بالتوتر، فلقد بات للحظ دوراً أقل ولحراس المرمى تأثيراً أكبر

