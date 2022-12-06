إيتو يخرج عن صمته

خرج رئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم، صامويل إيتو، عن صمته فيما يخص الحادثة التي وقعت، أمس الإثنين، مع مناصر جزائري عقب لقاء البرازيل-كوريا الجنوبية.

وعبر إيتو، في بيان نشره على نشره على حسابه في "تويتر"، عن أسفه لما وصفه "فقدان برودة الأعصاب والتصرف بطريقة لا تتناسب مع شخصيته"، مقدما اعتذاره للجماهير على هذا التصرف المؤسف.

واعتبر النجم السابق لبرشلونة أنه حاول مقاومة ما وصفها "استفزازات الجماهير الجزائرية" منذ المواجهة الشهيرة بين المنتخبين في تصفيات المونديال شهر مارس الفارط، مضيفا أنه كان هدفا لاتهامات بالفساد والرشوة دون أدلة، وهي المضايقات التي تعرضت لها الجماهير الكاميرونية في قطر خلال كأس العالم –حسبه-.

وأضاف ذات المتحدث "أعلم أن سيناريو إقصاء المنتخب الجزائري كان قاسيا لكنه كان في إطار القوانين الرياضية، بدليل أن كل الطعون التي قدمتها الاتحادية الجزائرية للهيئات المختصة تم رفضهاK لهذا أدعو السلطات والاتحادية الجزائرية إلى تحمل مسؤوليتهما من أجل وضع حد لهذا الجو المشحون قبل حدوث مأساة".

وفي الأخير خاطب إيتو في بيانه الجماهير الجزائرية مطالبا إياها بتجاوز المقابلة المذكورة التي أصبحت من الماضي.