نهاية الحلم .. رونالدو يغادر بالدموع

أقصي المنتخب البرتغالي، اليوم السبت، من كأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد نظيره المغربي بنتيجة هدف دون مقابل في ربع النهائي على ملعب الثمامة بالدوحة.

وكان أشد المتأثرين بعد صافرة النهاية الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي غادر الملعب بالدموع بعد ضياع حلم التتويج بكأس العالم.

ودخل رونالدو في بداية الشوط الثاني بعدما بدأ المواجهة على دكة البدلاء للمقابلة الثانية على التوالي، حيث فشل في إنقاذ منتخب بلاده من الهزيمة.

وكان صاحب 37 عاما قد صرح قبل بداية المنافسة أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة في مشواره الكروي.